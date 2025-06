Drei Teams waren am Start

Frieda träumt davon, dass ihre Ente Elsa gewinnt. Foto: Annett Recknagel

Der Hergeser Feuerwehrnachwuchs blieb zu Hause – dass Bürgerfest hatte Vorrang. Also schlug zum Löschangriff die große Stunde der Kleinen. Im Haselgrund war ohnehin ein Satz mit Geräten in D-Ausführung für diese Altersgruppe angeschafft worden, auf den jede Ortsteilwehr zurückgreifen konnte. Man war also bestens ausgerüstet. Drei Team gingen in Herges an den Start. Zu den Gastgebern gesellten sich die Bermbacher und auch eine gemischte Mannschaft aus Bermbach hatte sich gemeldet.