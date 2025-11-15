Der Landesjagdverband Thüringen hat Pläne zur Aufnahme des Wolfs in das Bundesjagdgesetz begrüßt. Damit werde endlich eine klare, rechtssichere Grundlage für ein praxisgerechtes Wolfsmanagement in Deutschland gelegt, sagte Verbandspräsident Ludwig Gunstheimer. Allerdings sei dies erst ein wichtiger Einstieg in das Thema – nötig sei ein bundeseinheitliches Bejagungskonzept. Nur so könne verhindert werden, dass jedes Bundesland eigene Regelungen entwickelt, die zu einem Flickenteppich unterschiedlicher Verfahren führten. Vorbild könne Schweden sein, dort werde der Wolf mit klaren Entnahmequoten, regelmäßiger Bestandsüberwachung und transparenter Begleitung in der Öffentlichkeit gemanagt.