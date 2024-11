Bei ihrem Treffen in Erfurt will sich die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland unter anderem auch mit künftigen Einsparungen befassen. Die EKM hat nach eigenen Angaben rund 638.000 Mitglieder in mehr als 3.000 Kirchengemeinden und 37 Kirchenkreisen überwiegend in Thüringen und Sachsen-Anhalt.