Berlin - Nach dem mitteldeutschen Landesbischof Friedrich Kramer hat auch sein Berliner Kollege Christian Stäblein für eine engere Kooperation der beiden großen evangelischen Landeskirchen im Osten geworben – die bis hin zu einem Zusammenschluss führen könnte. "Es ist Zeit für einen Weg, der in Veränderung und Umbrüchen die gemeinsame Stimme und die Gemeinsamkeiten stärkt", sagte er laut Redemanuskript auf der Herbsttagung der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Berlin.