Er verwies darauf, dass beide Landeskirchen schon jetzt zusammenarbeiten, etwa bei Personalgewinnung, Ausbildung oder beim kirchlichen Fernunterricht. Er sei aber der Überzeugung, dass nun ein "größerer und mutiger Schritt" nötig sei, um die Kirche für die Zukunft zu wappnen. "Nur, wenn wir etwas ernsthaft verändern wollen und es tun, können wir auch für die kommenden Generationen garantieren, dass Menschen Orte finden, Kirche finden, Anschluss finden. Und das ist unser Ziel."