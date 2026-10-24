Herbststurm Sturmtief "Luise" sorgt für Orkan auf dem Brocken

Brocken/Schmücke - Der erste Herbststurm des Jahres hat auf dem Brocken und der Thüringer Schmücke für Windgeschwindigkeiten jenseits von 100 Kilometer pro Stunde gesorgt. Für die höchste Windstärke sorgte das Sturmtief "Luise" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Brocken. Dort registrierte die Messstation in der Nacht eine maximale Windgeschwindigkeit von 134 Kilometern pro Stunde - das entspricht einem Orkan der Windstärke 12. Auf der Schmücke erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von 103 Kilometer pro Stunde - das entspricht schweren Sturmböen der Windstärke 10.