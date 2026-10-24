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Herbststurm Sturmtief "Luise" sorgt für Orkan auf dem Brocken

Sturmtief «Luise» brachte den Brocken auf Orkanstärke, auf Straßen lagen vereinzelt Bäume und Äste. In der kommenden Nacht zieht bereits das nächste Tief über die Region.

Herbststurm: Sturmtief Luise sorgt für Orkan auf dem Brocken
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Der Deutsche Wetterdienst hat in der Nacht Windgeschwindigkeiten von bis zu 134 Kilometern pro Stunde auf dem Brocken gemessen. (Symbolbild) Foto: Marius Bulling/dpa

Brocken/Schmücke - Der erste Herbststurm des Jahres hat auf dem Brocken und der Thüringer Schmücke für Windgeschwindigkeiten jenseits von 100 Kilometer pro Stunde gesorgt. Für die höchste Windstärke sorgte das Sturmtief "Luise" nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf dem Brocken. Dort registrierte die Messstation in der Nacht eine maximale Windgeschwindigkeit von 134 Kilometern pro Stunde - das entspricht einem Orkan der Windstärke 12. Auf der Schmücke erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von 103 Kilometer pro Stunde - das entspricht schweren Sturmböen der Windstärke 10. 

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Auch im Tiefland gab es verbreitet Böen der Windstärke 8 mit Windgeschwindigkeiten von 65 bis 70 Kilometern pro Stunde. In Erfurt wurden etwa 71 Stundenkilometer gemessen. 

Größere Einsätze oder Verletzte gab es nach Angaben der Leitstellen nicht. Die Leitstelle Harz berichtet von vereinzelt umgestürzten Bäumen und Ästen auf den Straßen. Zu größeren Verkehrseinschränkungen sei es dabei nicht gekommen. Nach Angaben der Thüringer Polizei gab es sieben Einsätze wegen umgestürzter Bäume und teils vorübergehende Straßensperrungen für Räumarbeiten. 

In der kommenden Nacht zieht mit dem "Manja" das nächste Sturmtief über die Region. Dann erwartet der DWD auf dem Brocken Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometer pro Stunde.