Die gute Laune von Franklin Weisheit ist ansteckend. Während Joachim Witt mit dem goldenen Reiter um die Ecke kommt, nimmt er ihm im richtigen Moment mit dem Regler ein wenig Lautstärke, rückt sein Mikrofon zurecht, lässt mehrfach den Rummel-Hupton ertönen und setzt an: „Uuuuunnd looooooos gehts, wir starten. Jetzt ist Schluss mit lustig, deeeeenn es geht ab nach oben.“ Was er mit langgezogenen Silben ankündigt, setzt seine linke Hand an den zwölf Knöpfen auf dem Fahrpult zeitgleich um. Licht und Nebelmaschine regelt er über Fernbedienung. Schon kippen die Arme des Karussells, das immer mehr Fahrt aufnimmt. In einer der Gondeln sitzt die elf Jahre alte Bella mit ihrer Mama. Beide haben sichtlich Spaß an den immer flotter werdenden Runden. Glücklich reißen sie ihre Arme in die Höhe, als sie Franklin Weisheit, nur wenige Meter von ihnen entfernt im Wagen sitzend, dazu ermuntert. Sie sind die ersten Gäste an diesem Tag auf dem Herbstspektakel-Festplatz in Suhl.