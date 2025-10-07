Herbstsammlung: Volksbund bittet um Unterstützung

 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bittet wie in jedem Jahr in den Wochen vor dem Volkstrauertag um Spenden für sein Engagement bei der Pflege von Soldatengräbern.

 
Der Volksbund betreut tausende Kriegsgräberstätten Foto: Ritter/Archiv

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge führt in den kommenden Wochen wieder seine traditionellen Haus- und Straßensammlungen durch. Laut Landesverband Thüringen finden sie in hiesigen Städten und Gemeinden im Zeitraum vom 26. Oktober bis zum 16. November (Volkstrauertag) statt. Die öffentlichen Sammlungen sind durch das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigt.

Der Volksbund widmet sich einer immensen gesellschaftlichen Aufgabe und ist auf Spenden angewiesen: In 45 Ländern betreut er mehr als 830 Kriegsgräberstätten mit über 2,8 Millionen Kriegstoten. Darüber hinaus engagiert sich der Volksbund auch auf Kriegsgefangenenfriedhöfen, um diesen Opfern der Gewaltherrschaft ein würdiges Gedenken zu schaffen. Dabei kümmert er sich vor allem um gefallene deutsche Soldaten und deutsche Kriegsgefangene der beiden Weltkriege. Auch in der Bundesrepublik sind die Aufgaben enorm: Hier gibt es über 12 000 Kriegsgräberstätten, auf denen mehr als 1,8 Millionen deutsche und ausländische Tote bestattet sind. Alleine in Thüringen gibt es 571 Begräbnisstätten mit über 105 000 bestatteten Opfern.

Der Volksbund bittet die Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Soldaten und Reservisten der Bundeswehr um Unterstützung beim Sammeln von Spenden. Im Gegenzug bieten er den Städten, Gemeinden und Kirchen in Thüringen Beratungsleistungen bei der Umsetzung des Gräbergesetzes zur Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern. Er ist auch Partner für Schulen und andere Bildungsträger, wenn sich diese mit friedenspädagogische Projekte mit historischem und lokalem Bezug beschäftigen. Er bietet Jugendlichen im Rahmen von Workcamps europaweit Angebote für ein freiwilliges Engagement im Rahmen der „Arbeit für den Frieden“. Und nicht zuletzt unterstützt der Volksbund auch Angehörige bei der Suche nach den Gräbern von Gefallenen und Vermissten. Wer als Einzelperson, als Verein oder Schulklasse diese Arbeit unterstützen möchte, kann zum Beispiel als Spendensammler aktiv werden. Auskunft erteilen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen (etwa das Ordnungsamt der Stadt Eisfeld). Dort liegen auch entsprechende Sammlungsunterlagen bereit.

Über die Arbeit des Volksbundes, Möglichkeiten zum Mitwirken im Landesverband Thüringen und zum Spenden informiert ausführlich die Homepage www.volksbund.de