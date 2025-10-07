Herbstsammlung: Volksbund bittet um Unterstützung

Der Volksbund bittet die Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Soldaten und Reservisten der Bundeswehr um Unterstützung beim Sammeln von Spenden. Im Gegenzug bieten er den Städten, Gemeinden und Kirchen in Thüringen Beratungsleistungen bei der Umsetzung des Gräbergesetzes zur Pflege und Erhaltung von Kriegsgräbern. Er ist auch Partner für Schulen und andere Bildungsträger, wenn sich diese mit friedenspädagogische Projekte mit historischem und lokalem Bezug beschäftigen. Er bietet Jugendlichen im Rahmen von Workcamps europaweit Angebote für ein freiwilliges Engagement im Rahmen der „Arbeit für den Frieden“. Und nicht zuletzt unterstützt der Volksbund auch Angehörige bei der Suche nach den Gräbern von Gefallenen und Vermissten. Wer als Einzelperson, als Verein oder Schulklasse diese Arbeit unterstützen möchte, kann zum Beispiel als Spendensammler aktiv werden. Auskunft erteilen die Stadt- und Gemeindeverwaltungen (etwa das Ordnungsamt der Stadt Eisfeld). Dort liegen auch entsprechende Sammlungsunterlagen bereit.