„Wir malen mit den Armen einen Regenbogen an. Und stören ein paar Wolken, dann schieben wir sie weg“, sangen die Kinder des Kindergartens Pfiffikus vor dem Eisfelder Schloss. Der Text eines ihrer Lieder passte erstaunlich gut zur Situation des Eisfelder Herbstmarkts am Sonntag. Dunkle Wolken hängen über der Stadt, immer wieder prasselt kräftiger Regen herunter. Doch weder die Kinder noch die vielen Besucher lassen sich davon aufhalten.