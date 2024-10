Wenn es draußen kalt und nass ist, dann leidet selbst die schönste Tradition: Der Herbstmarkt in Kaltennordheim am 3. Oktober war nur mäßig besucht. Wer an den Ständen und in den Geschäften der Innenstadt nach Schnäppchen und schönen Dingen Ausschau hielt, wurde trotzdem fündig – und wenn es ein Futterhäuschen für die gefiederten Freunde ist (Bild links). Die Feuerwehr war in Sachen Nachwuchsgewinnung unterwegs und bot einen Mini-Löschangriff an (Foto rechts). Gut nachgefragt waren die mobilen und sonstigen kulinarischen Angebote, darunter der Herbstteller. Dieses Special zum 35. Wirtefest gab es nur noch in zwei Gaststätten, dem „Hirsch“ und der „Einkehr“. Hier bildeten sich teils lange Warteschlangen – auf der Suche nach einem warmen, trockenen Plätzchen, Geselligkeit und guter Rhöner Kost.