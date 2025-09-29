Erntezeit und da noch einen Markt ausrichten? – „Ja, das haben wir erstmals gemacht und es war richtig“, sagt Isabel Schmidt, die mit Marcus Recknagel die Geschäfte des Agrarbetriebes führt. Und: „Wir wollen nicht nur immer jammern, auch wenn das Erntejahr für uns wie alle in Thüringen nicht das beste war.“ Ein Drittel weniger konnte man wegen der Trockenheit von den Feldern einfahren, und die Preise waren – wegen des Produkt-Überflusses andernorts – auch nicht berauschend, erklärt die Geschäftsführerin. Umso mehr freute man sich, dass es beim Herbstmarkt guten Umsatz gab, dass die Gäste zahlreich herbeiströmten – und dass sie nicht nur Gäste, sondern auch Kunden waren. Marmeladen, Käse, Nudeln, Eier und Kürbisse aus dem Hofladen „gingen richtig gut“, und auch die Händler, die das Sortiment der Bauern ergänzten, waren allesamt sehr zufrieden, ist zu hören.