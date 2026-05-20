Es gibt Ärger. Der Eisfelder Einzelhändler Mike Winkler macht aus seinem Herzen keine Mördergrube und seinem Ärger zur Stadtratssitzung Luft. Er fühlt sich weder gehört, noch gesehen oder mitgenommen von der Stadt Eisfeld. „Seit zwei Jahren wird Bewährtes grundsätzlich in Frage gestellt und neu organisiert“, sagt er. Erfolgreiche Märkte, die über Jahre gewachsen seien, würden umgekrempelt. „Warum baut man nicht auf Bestehendem auf“, fragt er in die Runde.