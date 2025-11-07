Herbstliche Gefahr: Fünf Wildunfälle in Serie in Neuburg-Schrobenhausen

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Fünf Autofahrer haben im Kreis Neuburg-Schrobenhausen in einer nächtlichen Serie von Wildunfällen vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um 19.50 Uhr, der letzte am Freitagmorgen um 5.10 Uhr, wie die Polizeiinspektion in Neuburg an der Donau mitteilte. Bei zwei Unfällen starben die angefahrenen Rehe, in allen Fällen wurden die Autos beschädigt.