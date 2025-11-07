 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Fünf Wildunfälle in Serie in Neuburg-Schrobenhausen

Herbstliche Gefahr Fünf Wildunfälle in Serie in Neuburg-Schrobenhausen

Alljährlich im Herbst rufen die Versicherer Autofahrer zur Vorsicht auf. Wie hoch die Gefahr von Wildunfällen tatsächlich ist, zeigen die Geschehnisse einer Nacht im Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Herbstliche Gefahr: Fünf Wildunfälle in Serie in Neuburg-Schrobenhausen
1
Rehe in der Dämmerung (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Fünf Autofahrer haben im Kreis Neuburg-Schrobenhausen in einer nächtlichen Serie von Wildunfällen vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Der erste Unfall ereignete sich am Donnerstagabend um 19.50 Uhr, der letzte am Freitagmorgen um 5.10 Uhr, wie die Polizeiinspektion in Neuburg an der Donau mitteilte. Bei zwei Unfällen starben die angefahrenen Rehe, in allen Fällen wurden die Autos beschädigt. 

Nach der Werbung weiterlesen

Das Wetter in dem im Norden Oberbayerns gelegenen Landkreis war durchgängig neblig, wie ein Beamter der Polizeiinspektion sagte. Wildunfälle im Herbst sind nach Worten des Polizisten Alltag, eine Serie von fünf Unfällen in Folge jedoch nicht.

Die deutschen Versicherer rufen Autofahrer alljährlich im Herbst zur Vorsicht auf den Straßen auf, da die Wildunfallgefahr wegen der kurzen Tage steigt. Rehe, Wildschweine und viele andere Tiere sind hauptsächlich in der Dämmerung und während der Nacht aktiv.