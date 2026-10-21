Die Unternehmen im Ilm-Kreis beurteilen ihre wirtschaftliche Situation im Herbst 2026 besser als im Frühsommer. Das zeigt der Herbst-Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen. Die Verbesserung beruhe vor allem auf einer günstigeren Geschäftslage, heißt es in der Meldung. Die Erwartungen bleiben dagegen verhalten. Chancen auf eine weitere Erholung seien erkennbar, ein selbsttragender Aufschwung aber noch nicht gesichert.