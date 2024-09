Im Kampf gegen den politischen Islam soll es etwa eine Bund-Länder-Aktionsgruppe gegen den islamistischen Extremismus, eine härtere Umsetzung der bestehenden Regelungen und weniger Rücksicht auf den Datenschutz bei Ermittlungen im Internet geben.

Zudem will die Fraktion mehr dafür tun, dass sich wieder mehr Unternehmensgründer in Bayern trauen, ihre Ideen zu verwirklichen. In einer Resolution heißt es, landeseigene Institutionen wie Stiftungen sollten mehr in Wagniskapital investieren, auch die Rentenversicherung solle ihre Geldanlagen in Fonds mit Wagniskapital tätigen.

Neben der CSU gehen auch die Landtagsfraktionen der anderen Parteien in Klausur. Die Freien Wähler habe ihre Tagung in Bad Griesbach bereits hinter sich. Die AfD trifft sich in Oberbayern, die Grünen haben in Würzburg Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu Gast. Bei der SPD soll es unter dem neuen Fraktionschef Holger Grießhammer um klassische Arbeitnehmerthemen gehen, zu Gast ist unter anderem Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl.