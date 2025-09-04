Herbstfrüchte 50.000 Kürbisse rocken den Egapark – Musik trifft Gemüse

Erfurt (dpa/th) - In Thüringens größtem Garten gibt in den kommenden Wochen wieder der Kürbis den Ton an: Zur Ausstellung des vielfältigen Herbstgemüses auf dem weitläufigen Gelände des Egaparks in Erfurt dreht sich in diesem Jahr alles um die Musik. Aus rund 50.000 Kürbissen wurden Skulpturen unter anderem von Beethoven, Elvis oder einem Grammophon gefertigt, wie die Stadtwerke Erfurt mitteilten. Von diesem Samstag an bis Ende Oktober sind insgesamt elf handwerklich gefertigte Kürbisfiguren inmitten der Erfurter Traditionsgartenschau zu bestaunen.