Herbstfrüchte 50.000 Kürbisse rocken den Egapark – Musik trifft Gemüse

Ein großer Teil des Herbstgemüses für die Ausstellung kommt aus der Region um Erfurt. Mit rund 800 Sorten steht der Kürbis als Symbol für die Vielseitigkeit und Launenhaftigkeit der Natur. Von bunt gestalteten Instrumenten bis hin zu historischen Musikgrößen – jede Kreation erzähle ihre eigene Geschichte, hieß es. An jeder Figur gibt es einen QR-Code, hinter dem sich Informationen zur jeweiligen Skulptur verbergen. Eingesprochen wurden die Texte von Erfurter Schülern. Auch der jeweilige Sound komme nicht zu kurz, sodass es bei dem Rundgang von Klassik bis Pop was "auf die Ohren" gibt.