Am Sonntag ist Herbstanfang. Die Zeit der langen Tage und kurzen Nächte des Sommers ist vorbei. Die Sonne erreicht bereits in der Mittagszeit den Zenit. Tag und Nacht sind gleich lang – und dieser Moment läutet den kalendarischen Herbstanfang ein. 2024 ist das ganz genau um 14.43 Uhr am 22. September. Und während der Wetterbericht aktuell fast noch sommerliche Temperaturen verspricht, zeigt die Natur bereits, was der Kalender längst weiß. Manche Blätter fallen, andere färben sich gerade in die wärmsten Farben ein, sodass man sich schon bald in einer orangeroten Welt wähnt.