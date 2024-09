Für Kinder ab sechs Jahren. Preis: vier Euro pro Kind. Anmeldung unter (036948) 88 140 oder museum@stadt-roemhild.de

Deutsches Burgenmuseum Veste Heldburg

Am Dienstag, den 1. Oktober, von 8.30 Uhr bis 14 Uhr: „Herbstspaß im Zeichen des Igels“ (Treffpunkt: Mehrgenerationenhaus Heldburg/MGH, ehemaliger Bahnhof)

Der Igel ist Tier des Jahres 2024. Und wie die Igel im Herbst wollen wir zusammen aus Naturmaterial eine herbstliche Igel-Laterne für die dunkle Jahreszeit gestalten. Anschließend wandern wir zum Mittagessen auf die Veste Heldburg und erkunden nach der Stärkung das Museum. Wie wurde damals auf einer Burg gespielt? Das und noch vieles mehr finden wir nicht nur theoretisch heraus. Jede bzw. jeder bastelt selbst ein mittelalterliches Tic-Tac-Toe-Spiel in einem Lederbeutel. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus Heldburg statt.

Für Kinder von sieben bis zehn Jahren. Preis: Fünf Euro (inkl. Material und Verpflegung). Anmeldung im MGH unter (036871) 52 077 oder ( 0174) 83 25 230 oder info@mgh-heldburg.de

Am Donnerstag, den 3. Oktober, von 11 Uhr bis 12 Uhr, 13 bis 14 Uhr und 14.30 bis 15.30 Uhr: „Türen auf mit der Maus – Zusammen sind wir stark.“

Ämter auf der Burg früher und heute! Wir gehen zusammen auf Zeitreise und schauen uns an, wie die Menschen früher auf der Burg gelebt und gemeinsam gearbeitet haben. Wie hießen die verschiedenen Hofämter und was hatte jeder für Aufgaben? Wie hat sich das Leben auf der Burg in all den Jahren verändert und wie arbeitet man heute hier zusammen?

Kostenlos. Anmeldung mit Angabe der gewünschten Uhrzeit unter (036871) 21 21 0 oder service@deutschesburgenmuseum.de

Am Donnerstag, den 10. Oktober von 11 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr: „Ritter, was führst du im Schilde?“

Wie wurde man zum Ritter geschlagen? Welche Aufgaben musste ein Knappe und Page erfüllen? Antworten darauf gibt es bei einer interaktiven Führung. Danach werden wir selbst aktiv und gestalten ein Ritterschild aus Holz mit Acrylfarbe und Wappen nach historischen Vorbildern.

Preis: Der übliche Museumseintritt mit sieben Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder, dazu sechs Euro für das Material. Anmeldung im Museum unter (036871) 21 210 oder service@deutschesburgenmuseum.de

Museum Eisfeld

Am Mittwoch, den 9. Oktober, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr: „Helles Schloss und Kalte Burg“

Passend zur dunklen Jahreszeit geht es im Schloss auf die Suche nach unterschiedlichen Licht- und Wärmequellen vergangener Zeiten. Wie hielten sich die Menschen früher warm? Wie wurden alte Gemäuer beheizt? Anschließend kann jeder sein eigenes Windlicht gestalten.

Für Kinder ab sechs Jahre. Preis: Vier Euro. Anmeldung unter (03686) 30 03 08 oder museum@stadt-eisfeld.de

Museum Schloss Bertholdsburg

Am Freitag, den 4. Oktober, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr: Programm zur Regionalgeschichte

Am Dienstag, den 8. Oktober, von 10.30 Uhr bis 12 Uhr: „Zwergenwerkstatt“

Wir erkunden gemeinsam mit der Museumspädagogin einige der Märcheninstallationen und haben danach die Gelegenheit, unseren eigenen Zwerg zu gestalten.

Preis (beide Programme): 3,50 Euro. Treffpunkte: Burghof oder (bei schlechtem Wetter) im Foyer.

Kreisjugendring Hildburghausen im Freizeitzentrum

Am Mittwoch, den 2. Oktober, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr: Ausflug zum Hennebergischen Museum Kloster Veßra mit Herstellen eines eigenes Müsli

Hier erkunden wir gemeinsam den Weg des Getreidekorns vom Feld bis in die Müslischüssel und quetschen selbst Hafer, um unser eigenes Müsli zu kreieren.

Preis: Fünf Euro

Am Freitag, den 4. Oktober, ab 13 Uhr: Eigene Armbänder basteln

Egal ob mit Perlen oder Garn – hier kommt jeder auf seine Kosten

Preis: Zwei Euro

Am Montag, den 7. Oktober, von 9 Uhr bis 19 Uhr: Ausflug ins Kristall Palm Beach Kur- und Freizeitbad in Stein

Preis: 30 Euro

Am Mittwoch, den 9. Oktober, ab 9.30 Uhr: Ausflug in die Milch-Land GmbH Veilsdorf

Hier erkunden wir die Anlage und können erleben, wie die Milch in die Packung kommt. Danach werden wir gemeinsam in dem anliegenden Hofladen regionale Produkte einkaufen und diese dann in der Küche des Freizeitzentrums zu einem köstlichen Mittagessen verarbeiten.

Preis: Drei Euro

Am Freitag, den 11. Oktober, ab 13 Uhr: Basteln mit Brennstäben auf Holz: Hier können die Kinder experimentieren und auf Holzscheiben eigene Werke kreieren.

Preis: Sieben Euro.

Immer am Mittwoch ab 15 Uhr: Koch- und Backkurs für Kinder und Jugendliche

Dieser ist dank der finanziellen Förderung durch den Sonderfonds Ernährung des Deutschen Kinderhilfswerks für alle Teilnehmer kostenlos. Hier können alle Interessierten vorbeikommen und sich einen Eindruck verschaffen. Ergänzend finden jeweils am Mittwoch in den Ferien die zwei Ausflüge ins Milch-Land und nach Kloster Veßra statt, bei denen nur kleine Fahrtkostenbeiträge für die Kinder anfallen.

Fragen und Anmeldungen: Kreisjugendring Hildburghausen e. V. (Madleen Oestreicher), Tel.: (03685) 70 32 63, E-Mail: fzz.hbn@web.de, Instagram: freizeitzentrum_kjr_hbn

Hennebergisches Museum Kloster Veßra

Am Montag, den 30. September, von 10 Uhr bis 14 Uhr sowie am Dienstag, den 1. Oktober, von 10 Uhr bis 14 Uhr: „Wir malen uns den Herbst bunt“ Freilichtmalerei

Malt mit Acrylfarben Eure eigenen Meisterwerke und entdeckt Euer verborgenes künstlerisches Talent im malerischen Ambiente des Museums!

Für Kinder ab neun Jahren. Auf zehn Teilnehmer begrenzt.

Am Mittwoch, den 2. Oktober, ab 10 Uhr und ab 13 Uhr: „Korn zur Flocke“

Begleitet uns auf eine spannende Reise zur Getreideproduktion und erfahrt, wie Euer Lieblingsmüsli entsteht. Ihr dürft selbst Euer Müsli quetschen und mixen – ein Geschmackserlebnis, das ihr nicht verpassen solltet!

Für Kinder ab sechs Jahren.

Am Donnerstag, den 3. Oktober, von 11 Uhr bis 15 Uhr: „Türen auf mit der Maus!“ Eine Veranstaltung der „Sendung mit der Maus“ des WDR.

Wer arbeitet im Museum? Woher kommen die Sachen im Museum? Warum stellen wir sie aus? Wer kümmert sich darum? Wer repariert Dinge im Museum? Und was macht eigentlich Renate, unsere Museumskatze? All das wird an spannenden Stationen erklärt. Ihr könnt hinter sonst verschlossene Türen schauen, selbst eine kleine Ausstellung durch eigene Comicfiguren mitgestalten und unser Museumsdirektor höchstpersönlich wird Euch durch das Museum führen und er beantwortet all Eure Fragen. An Stationen, die von Mitarbeitenden des Museums betreut werden, kann man Interessantes ausprobieren. Auch unsere Handwerker öffnen ihre Werkstatt und geben Einblicke in ihren Alltag. Unsere Kuratorin gestaltet mit den Kindern in einem Workshop eine kleine Ausstellung.

Workshop „Vom Comic-Grafen zur Ausstellung“ jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15. Direktorenführungen ab 11 Uhr und ab 14 Uhr.

Am Freitag, den 4. Oktober, von 10 Uhr bis 12 Uhr: „Schreiben wie ein Mönch“

Begleite uns auf eine spannende Reise ins Klosterleben und werde Teil einer aufregenden Schreibwerkstatt. Lerne, wie früher im Kloster geschrieben wurde. Du schreibst mit Feder und Tinte, entwirfst Initialen und lernst verschiedene Materialien zum Schreiben und Malen kennen.

Für Kinder ab neun Jahren.

Am Dienstag, den 8. Oktober, ab 10 Uhr und ab 14 Uhr: Dosenfutter – Futterdose

Wie toll wäre es, die gefiederten Freunde an einer selbst bemalten und gebastelten Futterstation zu versorgen? Wir machen einen kleinen Rundgang durch unsere Fachwerkhäuser, bei dem wir uns genauer ansehen, wie das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier früher war. Im Anschluss daran darf jedes Kind seine eigene Futterglocke bzw. Futterstation gestalten und natürlich auch mit nach Hause nehmen.

Für Kinder ab sechs Jahren.

Anmeldung für alle Veranstaltungen unter (036 873) 69 030 oder info@museumklostervessra.de

Kreissportbund Hildburghausen

Am Montag, den 30. September, von 16 Uh bis 21.45 Uhr: „Unter einem guten Stern“

Astronomisch wird es am ersten Ferientag: Wir fahren nach Zella-Mehlis und besuchen das private Kino „Schauburg“. Hier erwartet uns eine Filmvorführung, die einen Blick in andere Galaxien wirft. In der Sternwarte Suhl blicken wir mit dem Teleskop in den Nachthimmel, machen Sternbeobachtungen und lernen viel über Weltall, Astronomie und Co.

Für Kinder von zehn bis 14 Jahren; Kosten: Sieben Euro; Treffpunkt: Polizeiparkplatz in Hildburghausen

Am Dienstag, den 8. Oktober, von 9 bis 13 Uhr: „Ich SPIEL verrückt“

Die Fortsetzung der Kreissportbund-Meisterschaft im Tischtennis steht in ihrer fünften Auflage an! Du hast Freude am schnellen Spiel mit dem kleinen Ball? Dann bist Du hier genau richtig. Wie bei einer richtigen Meisterschaft gibt es eine Vorrunde, Entscheidungsspiele und am Ende steht dann das große Finale an.

Für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Preis: Fünf Euro; Treffpunkt und Abholung: Werratalhalle Hildburghausen

Am Mittwoch, den 9. Oktober, von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr: „Das Handwerk legen“. Zu Gast bei den Profis von Dach + Holzbau Römhild GmbH.

Hier geht es rund um den Werkstoff Holz! Schleifen und sägen, was das Zeug hält! Thema ist der Herbst – seid gespannt, was Euch erwartet! Am Ende darf jeder sein Kunstwerk mit nach Hause nehmen. Genau das richtige für Handwerker und kreative Köpfe.

Für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Preis: Sechs Euro; Treffpunkt und Abholung am Polizeiparkplatz Hildburghausen.

Info und Anmeldung: Sportjugend im Kreissportbund Hildburghausen e. V. (Andrea Wingerter), Schleusinger Straße 6-8, 98646 Hildburghausen, Tel.: (03685) 40 44 62, Fax: (03685) 70 16 37, E-Mail: sportjugend@ksb-hildburghausen.de