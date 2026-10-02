Herbstferien: Staus und viele Fluggäste zum Ferienstart in Hessen erwartet

Insbesondere am Freitagnachmittag und Samstagvormittag sollten sich Autofahrer in Ballungsräumen wie Frankfurt und auf den Autobahnen 3, 5 und 7 in beiden Richtungen auf Staus einstellen. Aber nicht nur auf den Straßen, auch am Frankfurter Flughafen werden viele Urlauber erwartet: Der Betreiber Fraport rechnet am ersten Ferienwochenende mit rund 60.000 Fluggästen. Bis zum Ende der hessischen Herbstferien am 18. Oktober gehe man von rund 3,5 Millionen Passagieren aus.