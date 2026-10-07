Herbstferien in der Kunststation: Zeichnen, fotografieren, drucken

Schmeichelstein und Linoldruck

Dienstag, 20. Oktober, 9 bis 11 Uhr – Speckstein. Ab 9 Jahren. Aus einem gebrochenen Stein entsteht durch Bearbeitung mit Raspel und Schmirgelpapier ein richtiger Schmeichelstein, Anhänger oder kleine Figur. Zum Abschluss eingefettet ist die Farbe vom Stein so richtig schön zu sehen. Kursleitung: Kerstin Hössel. Mittwoch, 21. Oktober, 9 bis 12 Uhr – Linolschnitt und Drucken. Ab 10 bis 15 Jahren. Nach eigenen Ideen schneiden die Teilnehmer in eine Linol-Platte Druckvorlagen. Im Anschluss wird das Motiv gedruckt, auf unterschiedlichen Papieren, farbig oder schwarz-weiß. Kursleitung: Susanne Casper-Zielonka. Donnerstag, 22. Oktober, 9 bis 14 Uhr – Himmelszelt oder Schneckenhaus? Ab 8 Jahren. Werkstatttag im Natur Aktiv Museum (NAM). Wie würdet ihr gerne wohnen? Im Wohnhaus, in einer Hütte, auf einem Hausboot, im Zelt, auf dem Baumhaus oder in einer Erdhöhle? Baut und gestaltet Modelle eurer „Wohnwünschträume“. Mit dem Fundus an verschiedenen Materialien wie Holzformen, Papier, Karton, Glas, Keramik, Stoffe und vielem mehr bekommen die Ideen der Teilnehmer eine Gestalt. Kursleitung: Jörg Wagner.