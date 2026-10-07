Herbstferien in der Kunststation: Zeichnen, fotografieren, drucken

Wer in den anstehenden Thüringer Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober Lust und Laune hat, sich künstlerisch und kreativ zu betätigen, ist in der Kunststation in Oepfershausen willkommen. Hier ein Überblick über alle Angebote.
Da ist für jeden etwas dabei: In den Thüringer Herbstferien lädt die Kunststation Oepfershausen Kinder und Jugendliche dazu ein, kreative Angebote zu entdecken.
Wer in den anstehenden Thüringer Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober Lust und Laune hat, sich künstlerisch und kreativ zu betätigen, ist in der Kunststation in Oepfershausen willkommen. Hier ein Überblick über alle Angebote.
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Dienstag, 13. Oktober, 9.30 bis 12.30 Uhr – Zeichnen auf Aquarell. Ab acht Jahren. Auf spontan gekleckste Aquarelle zeichnen die Teilnehmer nach dem Trocknen mit Finelinern. Damit entstehen tolle Formen und Fantasiemotive. Zuvor gibt Kursleiterin Eva Repp-Poppe Anregungen für die Zeichnungen. Alles totale Entspannung. Mittwoch, 14. Oktober, 9 bis 12 Uhr – Kleisterpapier. Ab 8 Jahren. In eingefärbten Kleister könnt die Künstler Formen ziehen, mit allen möglichen Materialien Muster hinterlassen und somit wunderbar bunte Papiere herstellen. Kann man immer gebrauchen! Kursleitung: Eva Repp-Poppe. Donnerstag, 15. Oktober, 9 bis 12 Uhr – Leporello und dreieckige Büchlein. Ab 9 Jahren. Durch unterschiedliche Papierfaltungen kann jeder schöne Büchlein herstellen. Da kann man später rein zeichnen, schreiben und das Buch als Geschenk weitergeben. Vorab bedrucken die Teilnehmer Papiere für den Einband oder nutzen Papiere vom Vortag. Kursleitung: Susanne Casper-Zielonka.
Montag, 19. Oktober, 10 bis 12.30 Uhr – Fotos aus der Dose. Ab 9 Jahren. Ort: Die Camera obscura im Schlosshof in Oepfershausen. Die Teilnehmer fotografieren mit Dosencameras und entwickeln schwarz-weiße Fotopapiere direkt im Bauwagen-Fotolabor. (Wettervariante spontan möglich). Kursleitung: Susanne Casper-Zielonka.
Dienstag, 20. Oktober, 9 bis 11 Uhr – Speckstein. Ab 9 Jahren. Aus einem gebrochenen Stein entsteht durch Bearbeitung mit Raspel und Schmirgelpapier ein richtiger Schmeichelstein, Anhänger oder kleine Figur. Zum Abschluss eingefettet ist die Farbe vom Stein so richtig schön zu sehen. Kursleitung: Kerstin Hössel. Mittwoch, 21. Oktober, 9 bis 12 Uhr – Linolschnitt und Drucken. Ab 10 bis 15 Jahren. Nach eigenen Ideen schneiden die Teilnehmer in eine Linol-Platte Druckvorlagen. Im Anschluss wird das Motiv gedruckt, auf unterschiedlichen Papieren, farbig oder schwarz-weiß. Kursleitung: Susanne Casper-Zielonka. Donnerstag, 22. Oktober, 9 bis 14 Uhr – Himmelszelt oder Schneckenhaus? Ab 8 Jahren. Werkstatttag im Natur Aktiv Museum (NAM). Wie würdet ihr gerne wohnen? Im Wohnhaus, in einer Hütte, auf einem Hausboot, im Zelt, auf dem Baumhaus oder in einer Erdhöhle? Baut und gestaltet Modelle eurer „Wohnwünschträume“. Mit dem Fundus an verschiedenen Materialien wie Holzformen, Papier, Karton, Glas, Keramik, Stoffe und vielem mehr bekommen die Ideen der Teilnehmer eine Gestalt. Kursleitung: Jörg Wagner.
Freitag, 23. Oktober , 9 bis 12 Uhr – Stoffbilder oder Stoffmosaik ohne nähen. Ab 9 Jahren. Entsprechend der Ideen der Teilnehmer werden Stoffe ausgesucht, ausgeschnitten und auf einer Unterlage mit vorgezeichneten Rillen eingedrückt. Es entstehen Bilder aus farbenfrohen Stoffstücken. Die Technik Kinusaiga kommt aus Japan. Kursleitung: Annette Hellmich. Infos und Anmeldung: Kursgebühren acht Euro inklusive Material; Kursgebühr Tageskurs 22. Oktober zehn Euro inklusive Material. Kunststation Oepfershausen, Telefon (03 69 40) 50 22 4, E-Mail info@kunststation-oepfershausen.d e . www.kunststation-oepfershausen.de