Glaskugeln gehören zu Lauscha wie der Rennsteig zum Thüringer Wald. In den Herbstferien können Kinder nun selbst Hand anlegen und aus einer schlichten Christbaumschmuckform ein eigenes kleines Kunstwerk machen. Das Museum für Glaskunst lädt am Freitag, 16. Oktober, zu einer Ferien-Mal-Aktion ein. Von 12 bis 15 Uhr können Kinder zwischen sechs und 14 Jahren Glaskugeln und andere Christbaumschmuckformen nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Ob Herbstmotive, Sterne oder ein ganz persönliches Muster, bei der Gestaltung sind nach Angaben des Museums kaum Grenzen gesetzt. Das fertige Stück darf anschließend mit nach Hause genommen werden. So kann aus der Ferienaktion entweder eine Dekoration für den Herbst oder bereits das erste selbst gemachte Weihnachtsgeschenk entstehen.