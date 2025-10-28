Herbstbummel: Martinsmarkt lockt nach Meiningen

In diesem Jahr können die Gäste auf dem Marktplatz auch einige vergnüglichen Runden auf Schlittschuhen drehen. Die Eisbahn hat – früher als sonst – bereits seit Ende voriger Woche geöffnet. Unter dem Motto „Meiningen on Ice“ kommt erstmals winterliches Flair in die Innenstadt – perfekt, um schon ein wenig Vorfreude auf die kalte Jahreszeit zu wecken. Zahlreiche Händler aus nah und fern präsentieren ihre Waren – von handgefertigten Geschenkideen über saisonale Produkte bis hin zu Deko, Mode und Kulinarischem. Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten: Deftige Spezialitäten, süße Leckereien, heiße Getränke und internationale Köstlichkeiten sorgen für Genussmomente auf dem gesamten Marktgelände.