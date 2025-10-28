 
Herbstbummel Martinsmarkt lockt nach Meiningen

Es ist wieder so weit: Der Martinsmarkt in Meiningen lädt am Sonntag zum herbstlichen Bummel ein – diesmal unter dem Motto „Meiningen on Ice“.

Auch ein Trödelmarkt auf dem Töpfemarkt darf nicht fehlen. Foto: Diana Werner-Uhlworm

Am Sonntag, 2. November, verwandelt sich die Innenstadt von Meiningen in ein buntes Markttreiben. Von 10 bis 18 Uhr öffnet der traditionelle Martinsmarkt seine Pforten und lädt Besucher ein, den Herbst mit all seinen Düften, Farben und Genüssen zu erleben.

In diesem Jahr können die Gäste auf dem Marktplatz auch einige vergnüglichen Runden auf Schlittschuhen drehen. Die Eisbahn hat – früher als sonst – bereits seit Ende voriger Woche geöffnet. Unter dem Motto „Meiningen on Ice“ kommt erstmals winterliches Flair in die Innenstadt – perfekt, um schon ein wenig Vorfreude auf die kalte Jahreszeit zu wecken. Zahlreiche Händler aus nah und fern präsentieren ihre Waren – von handgefertigten Geschenkideen über saisonale Produkte bis hin zu Deko, Mode und Kulinarischem. Auch Feinschmecker kommen auf ihre Kosten: Deftige Spezialitäten, süße Leckereien, heiße Getränke und internationale Köstlichkeiten sorgen für Genussmomente auf dem gesamten Marktgelände.

Trödelmarkt auf Töpfemarkt

Für Liebhaber alter Dinge gibt es erneut den beliebten Antik- und Trödelmarkt, der zum Stöbern und Entdecken einlädt. Krimskram und Trödel finden Besucher auf dem Töpfemarkt in Meiningen. Ein stimmungsvoller Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Laternen- und Fackelumzug zum Abschluss des Tages. Ab 17.30 Uhr ziehen Kinder mit ihren bunten Laternen durch die Straßen, mit musikalischer Begleitung – ein leuchtendes Symbol für Gemeinschaft und Nächstenliebe. Organisiert wird der Martinsmarkt vom Team Rhön Feeling Messen und Märkte, die mit Veranstaltungen wie den Meininger Parkwelten oder dem Ostermarkt bereits fest im Veranstaltungskalender der Stadt verankert ist.