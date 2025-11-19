Von wegen trister Monat November. In der Kulturstadt wird er so glanzvoll und festlich wie sportlich ausklingen. Denn der Herbstball des TSV Meiningen verspricht ein Highlight im diesjährigen Jahreskalender Meiningens zu werden. Gemeinsam mit dem elfköpfigen Tanzorchester Florian Winkel haben die Organisatoren aus dem Verein um Waltraud Hauck ein Programm auf die Beine gestellt, das sich diesmal komplett ums Thema selbst dreht, das Tanzen. Sogar die besonderen Showacts werden zwischendurch mit Modern Dance, Klassischem Ballett und Tango Argentino für genau jene Inspiration sorgen, für die ein Tänzerherz höher schlägt.