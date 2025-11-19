New York - Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) ist in New York für 236,4 Millionen Dollar (etwa 204 Millionen Euro) versteigert worden - und damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte geworden. Das Gemälde "Portrait of Elisabeth Lederer" sei damit auch das teuerste je versteigerte Werk von Klimt und das teuerste je versteigerte Werk in der Unternehmensgeschichte, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Zahlreiche Interessenten lieferten sich einen 20-minütigen Bieterwettstreit. Wer am Ende den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht bekannt.