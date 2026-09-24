Gefärbtes Herbstlaub, Strohballen und liebevoll gestaltete Dekorationen verwandeln den Kirchgarten, den Vorplatz und die Liebfrauenkirche am Samstag wieder in eine herbstliche Veranstaltungskulisse für das Erntedankfest. Dazu laden auch in diesem Jahr die Kirchgemeinde der Heinsestadt und der Kulturverein Langewiesen ab 11 Uhr ein. Die Wetterprognosen versprechen dabei beste Voraussetzungen für einen sonnigen und geselligen Tag, der Natur, Tradition und Begegnung miteinander verbindet.