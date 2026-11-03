Das wollte sich keiner entgehen lassen. Gefühlt alles, was Beine hat (Kühe inklusive) war am Sonntagvormittag in Steinbach-Hallenberg beim Herbst-Crosslauf zugegen. Der Ski-Club hatte eingeladen und sich über fast 400 Anmeldungen gefreut. Angefeuert wurden die jungen Läuferinnen und Läufer dabei von Eltern, Großeltern und einem insgesamt begeisterten Publikum – insgesamt tummelten sich knapp 1000 Sportbegeisterte auf dem Knüllfeld.