Das war schon ein besonderer Moment, als Sylvia Hamtschek in der Vorweihnachtszeit ein Päckchen von Sonja und Wolfgang F. Kanig öffnete. Überhaupt nicht vorstellen konnte sie sich, was der engagierte einstige Geschäftsführer, der so viele Jahre erfolgreich für das Wachsen und Werden des Ringberghotels in Suhl verantwortlich zeichnete, mit seiner Gattin plante. Behutsam wickelte die Ortsteilbürgermeisterin das Packpapier vom Karton und zeigte sich schier überrascht darüber, was darin zum Vorschein kam.