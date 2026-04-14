Der Thüringer Rennsteigverein Neustadt ist in diesen Tagen um einiges reicher geworden. Eine Dauerleihgabe für das Rennsteigmuseum rückt das Rennsteiglied und Herbert Roth in ein helleres Licht. Das Rennsteiglied wurde am 15. April 1951 erstmals aufgeführt – vor genau 75 Jahren. Jener, der damit eine Hymne für den Rennsteig zum Erklingen brachte, wäre am 14. Dezember 2026 100 Jahre alt geworden – Herbert Roth.