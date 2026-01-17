Es ist ein Jubiläum, das weit über die Heimatstadt des berühmten Suhler Volksmusikers hinaus strahlt: 100 Jahre Herbert Roth. Der musikalische Botschafter Suhls, der sich mit dem längst zur heimlichen Hymne Thüringens avancierten Rennsteiglied unsterblich gemacht hat und am 14. Dezember 1926 geboren wurde, ist zweifellos einer der bekanntesten Suhler. Seine Musik genießt inzwischen Kultstatus wie Simson-Mopeds. Und das längst nicht mehr nur in seiner Heimatstadt oder zwischen Werra und Rennsteig, sondern weit darüber hinaus.