Herausforderung Pflege: Pflegestützpunkte in Thüringen sollen ausgebaut werden

Geplant sei auch der weitere Ausbau des Landesprogramms gegen Vereinsamung von Senioren. Über das 2021 von der rot-rot-grünen Vorgängerregierung eingeführte Programm finanziert das Land speziell geschulte Fachkräfte, die vor Ort praktische Unterstützung für Senioren im Alltag organisieren und ihnen zum Zuhören zur Verfügung stehen. Ziel ist es, den Menschen so lange wie möglich ein selbstständiges Leben in ihrer eigenen Wohnung zu ermöglichen. Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich an dem Programm.