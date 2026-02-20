Herausforderung Pflege: Pflegestützpunkte in Thüringen sollen ausgebaut werden

Erfurt (dpa/th) - Das Netz an kommunalen Pflegestützpunkten für die Beratung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen in Thüringen soll dichter geknüpft werden. Die Kommunen sollen dabei durch zweckgebundene feste Zuschüsse vom Land finanziell unterstützt werden, wie das Sozialministerium mitteilte. Derzeit gibt es in neun Landkreisen und kreisfreien Städten Stützpunkte, in denen Fachleute zu Fragen rund um die Pflegeversicherung und Hilfsmöglichkeiten für auf Pflege angewiesene Menschen beraten. Ziel ist es laut Ministerium, solche Anlaufstellen in jedem Landkreis aufzubauen.