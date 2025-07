Nicht nur Hitzewellen, sondern auch andere Extremwetterlagen bedeuten für ältere Menschen ein höheres Risiko als für die Gesamtgesellschaft, so der Unep-Bericht. Als Beispiel wird der Hurrikan Katrina in New Orleans 2005 genannt. Damals waren 75 Prozent der Todesopfer über 60 Jahre alt - dabei gehörten nur 16 Prozent der betroffenen Bevölkerung dieser Altersgruppe an. Neben physischen Einschränkungen könnte auch soziale und wirtschaftliche Benachteiligungen zu dem höheren Anteil an den Todesopfern beigetragen haben, heißt es.