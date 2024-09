Glasfaser-Ausbau Baggern und schaufeln im Akkord

Mit so viel Power wurde der Internetausbau in Meiningen noch nie vorangetrieben. Die OXG Glasfaser GmbH drückt auf das Tempo, damit Bürger und Firmen turboschnell in den Genuss des Glasfasernetzes kommen. Wann ist das nutzbar?