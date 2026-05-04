Das Datum der Sonderausstellung an diesem Sonntag war kein Zufall, wird doch am Tag darauf der Internationale Tag der Feuerwehrleute, der Floriansjünger, gefeiert. Doch das sei nicht der eigentliche Anlass für diese Ausstellung gewesen, bekennt Marc Trommer vom Hennebergischen Museum Kloster Veßra. „Wir haben ja in einer Scheune eine historische Feuerwehrspritze aus dem 18. Jahrhundert stehen, die von unseren Besuchern nicht so in Augenschein genommen wird, wie sie es verdient hätte“, so der Museumsmitarbeiter. „Wir wollten dieses wertvolle Museumsstück wieder einmal mehr ins Blickfeld rücken, können sie aber nicht einfach ins Freie ziehen, um sie in ihrem Bestand nicht zu gefährden. Da ich selbst aktiver Feuerwehrmann bin, liegt mir diese Spritze besonders am Herzen.“