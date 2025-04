Im Heinse-Haus in Langewiesen wird am Donnerstag, dem 8. Mai, um 18 Uhr eine neue Sonderausstellung eröffnet. Thema der Sonderausstellung sind Kunstwerke der Porzellanmaler der Manufaktur Oscar Schlegelmilch Langewiesen. Kuratorin Elke Gruner nennt diese Eröffnung und Einführung in das Thema Porzellangeflüster. So manche Geheimnisse werden preisgegeben, an die Elke Gruner dank vieler Recherchen gelangte. Eingeladen ist jedermann zur Eröffnung. Die Mitglieder des Vereins Ilmenauer Porzellantradition nehmen diesen Termin zum Anlass für ihre monatliche Mitgliederversammlung.