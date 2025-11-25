Stolz klingt aus den Worten von Ortsteilbürgermeister Harald Heyn. Das Buswartehäuschen in Henneberg glänzt wie neu. Weil sich die Bürger ein Herz und Zeit genommen haben, die in die Jahre gekommene Haltestelle selber zu renovieren. Der Zustand der mitten im Ortsteil Henneberg gelegenen Haltestelle ist schon viele Jahre Gegenstand ihrer Kritik gewesen. Doch statt ewig auf andere zu schimpfen, haben sich die Bürger auf die eigene Tatkraft besonnen und die Initiative ergriffen, um das Buswartehäuschen zu erneuern.