Erfreuliche Nachricht zum Jahresbeginn im ansonsten krisengeplagten Henneberg-Klinikum: Das (neue) Hildburghäuser Krankenhaus wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Ein Anlass zum Feiern? Auf jeden Fall – meint nicht nur die Geschäftsführung. Denn in den drei Jahrzehnten konnten nicht nur unzähligen Patienten geholfen werden – für viele Menschen war und ist das Haus auch ein lieb gewonnener Arbeitsplatz. Und wie immer bei sozialen Einrichtungen ist damit auch sehr viel persönliches Engagement verbunden. Vom 26. März bis zum 1. April ist eine Festwoche geplant, bei dem das Krankenhaus mit einen vielfältigen medizinischen Möglichkeiten nicht nur neugierigen Besuchern offensteht, sondern auch Fachvortröäge geplant sind. Ein Programm wird gerade erarbeitet und später bekannt gegeben.