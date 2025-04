Henfstädt: Hier wohnt der Osterhase

Ganz besondere Reize

Und da im Frühling ein Besuch der romantischen Burgruine durch die herrlich blühende Pflanzenwelt auf dem Hainberg besonders reizvoll ist, dürften sich wieder viele interessierte Wanderer an den Aufstieg wagen. Dieser ist in diesem Jahr besonders lohnend, erwartet der seit 48 Jahren tätige Arbeitskreis Osterburg e. V. die Besucher der Burg doch mit einem geöffneten Bergfried (10 bis 17 Uhr), von welchem aus man die herrliche Landschaft rund um Themar betrachten und genießen kann. Wer nach dem mühsamen Aufstieg vom Bahnübergang Henfstädt aus durstig geworden ist, kann sich bei bereitgehaltenen Getränken auch erst einmal stärken. Für diejenigen, die es lieber gemütlich lieben, halten die Vereinsmitglieder in diesem Jahr auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen bereit. Während die Erwachsenen also in aller Ruhe zu neuen Kräften kommen können, dürfen die Kinder das Burggelände nach versteckten Eiern des Osterhasen absuchen. „Da dieser Osterhase ebenfalls seit Jahren Ehrenmitglied im Arbeitskreis Osterburg ist, hat er sich sicher nicht lumpen lassen und viele österliche Leckereien auf seiner Burg versteckt“, sagt Michael Römhild.