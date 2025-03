„So einen Abend braucht eine Schule!“ – Mit diesen Worten verabschiedete das Moderatorenduo am vergangenen Dienstag das Publikum, das sich anlässlich des diesjährigen Seebeck-Abends im Volkshaus eingefunden hatte. Die Veranstaltung des Henfling-Gymnasiums blickt auf eine lange Tradition zurück und vereinte auch in diesem Jahr wieder Musik, Tanz, Theater und Literatur. Unter der liebevollen und engagierten Leitung von Nina Hanf wurde den Zuschauern ein Programm geboten, das zeigte, wie viel – manchmal auch ungeahntes . Talent in so manchem Henflingianer steckt.