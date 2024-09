Langeweile kam in der jüngsten Projektwoche am Meininger Henfling-Gymnasium sicherlich nicht auf. Denn statt des gewohnten Unterrichts beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler in mehreren Projekten mit einem zentralen Thema: Nachhaltigkeit. Dabei gab es auch Ideen, an die man im ersten Moment gar nicht denken würde. Neben dem Erforschen und dem Selbstbauen von Solaranlagen, der Herstellung von Naturkosmetik oder dem Ausbilden von Schülern zu Fußball-Schiedsrichtern, gab es noch viel mehr in der Woche zu entdecken. So das Umgestalten des Schulhauses – von der Aufwertung des Atriums bis hin zu verschiedenen Schüler-Komitees, die beispielsweise dafür sorgen sollen, dass sich jeder an der Schule Willkommen und wohlfühlen kann. All das gehört für die Schüler zu einem nachhaltigen Zusammenleben.