„Tradition pflegen heißt nicht, Asche aufbewahren, sondern Glut am Glühen halten“, sagte einst der französische Politiker Jean Jaurès. Getreu diesem Motto fand auch in diesem Jahr am Donnerstag der traditionelle Henfling-Abend am gleichnamigen Gymnasium Meiningen statt – eine festliche Veranstaltung, die dem Schulgründer Johann Ernst Henfling gewidmet ist und alljährlich im März begangen wird.