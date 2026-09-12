Die 14. World Choir Games sind Geschichte. Seit Anfang September singen die Mitglieder vom Projektchor des Sängerkreises Hildburghausen wieder in den Chören in ihren Wohnorten – in Suhl und Zella-Mehlis, in Meiningen und Hildburghausen, in Sonneberg und Coburg, in Mellrichstadt und weiteren Orten im Rhön-Grabfeld-Kreis. Doch das Ereignis, das sie in Schweden miterleben und natürlich mit ihrem Vortrag mitgestalten konnten, wird lange in Erinnerung bleiben. Für manche von den Sängerinnen und Sängern aus Südthüringen war es das erste Mal, das sie so ein Festival auf internationaler Bühne miterleben konnten, für andere war es bereits das achte Mal.