Wenn die Störche nach dem Winter wieder an ihren angestammten Platz im Wartburgkreis zurückkehren, wird einer fehlen. Das ist die traurige Erkenntnis, die Petra Dietzel auf der Facebook-Seite ihres Vaters verkündet.
Die beliebte Facebook-Seite ist stumm. Trauer ist dort, wo einst das bunte Störche-Treiben ein Zuhause hatte: Storchenfreund Helmut Dietzel wird fehlen, wenn seine Störche zurückkehren.
