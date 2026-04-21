Helmershausen: Zusammenhalt beim Arbeitseinsatz

Ortsteilbürgermeister Helmut Schuchardt richtet seinen herzlichen Dank an alle Bürger aus Helmershausen und Geba, die sich am Samstag am Arbeitseinsatz beteiligt haben. „Im Namen des Ortsteilrates möchte ich mich bei allen aktiven Einwohnerinnen und Einwohnern für die überwältigende Unterstützung bedanken“, so Schuchardt. Insgesamt waren in enger Zusammenarbeit beider Ortsteile rund 95 Bürgerinnen und Bürger im Einsatz – ein starkes Zeichen für gelebten Gemeinschaftssinn. In zahlreichen Bereichen wurde tatkräftig angepackt: in der Ortslage, bei der Feuerwehr, an den Brunnen, im Kulturhaus, im „Dom der Rhön“, an der Alten Schule inklusive Außengelände, auf den Friedhöfen sowie am Spielplatz. Bereits im Vorfeld wurde auf dem Gelände der Sportanlage gearbeitet. Viele Familien engagierten sich darüber hinaus eigenständig und kümmerten sich um Gemeinde- und Nachbarschaftsflächen im häuslichen Umfeld.