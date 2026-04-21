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  6. Zusammenhalt beim Arbeitseinsatz

Helmershausen Zusammenhalt beim Arbeitseinsatz

Fast hundert Helfer haben in Helmershausen mit geputzt – aus allen Generationen. Dieser Zusammenhalt macht Ortsteilbürgermeister Helmut Schuchardt richtig stolz.

Helmershausen: Zusammenhalt beim Arbeitseinsatz
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Ein gemeinsames Abschlussbild nach einem gelungenen Einsatz im Dorf. „Das ist Zusammenhalt“, sagt der Ortsteilbürgermeister. Foto: privat

Ortsteilbürgermeister Helmut Schuchardt richtet seinen herzlichen Dank an alle Bürger aus Helmershausen und Geba, die sich am Samstag am Arbeitseinsatz beteiligt haben. „Im Namen des Ortsteilrates möchte ich mich bei allen aktiven Einwohnerinnen und Einwohnern für die überwältigende Unterstützung bedanken“, so Schuchardt. Insgesamt waren in enger Zusammenarbeit beider Ortsteile rund 95 Bürgerinnen und Bürger im Einsatz – ein starkes Zeichen für gelebten Gemeinschaftssinn. In zahlreichen Bereichen wurde tatkräftig angepackt: in der Ortslage, bei der Feuerwehr, an den Brunnen, im Kulturhaus, im „Dom der Rhön“, an der Alten Schule inklusive Außengelände, auf den Friedhöfen sowie am Spielplatz. Bereits im Vorfeld wurde auf dem Gelände der Sportanlage gearbeitet. Viele Familien engagierten sich darüber hinaus eigenständig und kümmerten sich um Gemeinde- und Nachbarschaftsflächen im häuslichen Umfeld.

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Der Arbeitseinsatz war sorgfältig vorbereitet: Bereits am Dienstag war eine Kehrmaschine im Einsatz, bevor die konkreten Maßnahmen für den gemeinsamen Tag abgestimmt wurden. Der Arbeitseinsatz am Samstag fand mit einem gemeinsamen Essen einen gelungenen Abschluss. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Helferinnen und Helfern sowie dem engagierten Küchenteam, das für die Verpflegung sorgte. „Was uns besonders stolz macht, ist das generationenübergreifende Miteinander“, betont Schuchardt. „Jung und Alt haben Hand in Hand gearbeitet. Das zeigt eindrucksvoll, wie stark unsere Ortsgemeinschaft ist.“ Der erfolgreiche Einsatz unterstreicht einmal mehr den großen Zusammenhalt in Helmershausen und Geba – ein Gemeinschaftsgefühl, auf das alle Beteiligten mit Recht stolz sein können.