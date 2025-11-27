Unter vier verschiedenen Bürgermeistern hat sie gearbeitet, ist mal von oben nach unten und wieder zurück gezogen in den historischen Räumen des Roten Schlosses, hat verschiedene Strukturen der Gemeindeverwaltung kennengelernt. „Urgestein“ würde man so etwas wohl nennen. Nach mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Verwaltung hat Evelyn Schuchardt sich jetzt „nicht ganz leicht“, aber doch dazu entschieden, mit 63 Jahren in den Ruhestand zu gehen. Das Meldeamt, das Ordnungsamt und die Wahlen waren ihre Ressorts.