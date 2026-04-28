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  6. Radwegekirche erwartet ihre Gäste

Helmershausen Radwegekirche erwartet ihre Gäste

Die Radwegekirche Helmershausen lädt wieder ein – die Radel-Saison ist eröffnet. Hier gibt es besondere Angebote zum Stop. Zunächst waren es Gottes Wort, Essen und Musik.

Helmershausen: Radwegekirche erwartet ihre Gäste
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Ein schönes Konzert von Chor und Bläsern in einem wundervollen Ambiente erlebten die Gäste in Helmershausen. Foto: Marianne Köhler

Die Radsaison ist eröffnet – und die Radwegekirche Helmershausen rechnet in der nächsten Zeit wieder mit verstärktem Besuch. Bei einem Gottesdienst am Sonntag galt allen Gästen ein herzliches Willkommen und an alle ging die Einladung, den Dom der Rhön zu besuchen – ob mit oder ohne Radel. Auch ein Mittagessen war jetzt vorbereitet. Für Radler stehten hier jedoch immer eine Snack-Ecke und der Zugang zu Trinkwasser und Toiletten bereit.

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Ein Konzert mit dem Singkreis Bettenhausen und dem Posaunenchor Mittendrin unter dem Motto „Liebe ist Frieden ist Liebe“ machte Lust darauf, mehr davon in diesem Gotteshaus zu erleben.

Immer eine Reise wert: der Dom der Rhön, hier sogar voller Musik. Foto: Christoph Friedrich

Übrigens: Bei dem beschwingten Konzert kam wieder das neue E-Piano zum Einsatz. Der Singkreis Bettenhausen bedankt sich darum noch einmal ganz herzlich für die Spenden zur Finanzierung des Instruments bei der Jagdgenossenschaft Bettenhausen, der Waldgenossenschaft Ottenhausen, der Kirchgemeinde Bettenhausen und beim Kirchenkreis Meiningen.