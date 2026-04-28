Helmershausen: Radwegekirche erwartet ihre Gäste

Die Radsaison ist eröffnet – und die Radwegekirche Helmershausen rechnet in der nächsten Zeit wieder mit verstärktem Besuch. Bei einem Gottesdienst am Sonntag galt allen Gästen ein herzliches Willkommen und an alle ging die Einladung, den Dom der Rhön zu besuchen – ob mit oder ohne Radel. Auch ein Mittagessen war jetzt vorbereitet. Für Radler stehten hier jedoch immer eine Snack-Ecke und der Zugang zu Trinkwasser und Toiletten bereit.