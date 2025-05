Sagenumwobenes Gemäuer. die Hutsburg Foto: Gisela Ruck

Hier gibt es ein Jubiläum: Die historische Burg ist vor 500 Jahren, im Jahr 1525, abgebrannt. Bei einer Wanderung ein halbes Jahrtausend später gibt es darüber jede Menge zu erzählen. Die Tour, die am Sonntag, 18. Mai, um 11 Uhr am Sportplatz Helmershausen beginnt, wird fachkundig geführt und ist wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Es gibt auch Kaffee, Kuchen und Getränke. Die Tour dauert etwa zwei Stunden und der Verein freut sich über Gäste.