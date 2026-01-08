Wer die Verwaltung der Einheitsgemeinde Rhönblick in Helmershausen besucht, der besucht ein herrschaftliches Anwesen – gemeint ist natürlich, dass das Rote Schloss, in dem die Verwaltung ihren Sitz hat, früher ein solches war. Den Charme eines historisch wertvollen Ensembles versprüht das Haus mit dem Türmchen, der Galerie und den Farbglasfenstern, das seinen Ursprung im 17. Jahrhundert hat, noch immer. Längst ist es freilich auf die Bedürfnisse moderner Verwaltung zugeschnitten.