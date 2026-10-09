Zahlreiche Besucher aus dem Ort und aus den Nachbargemeinden hat das liebevoll gestaltete Café bereits empfangen und manchmal reichten in den vergangenen Wochen sogar die 25 Plätze drinnen nicht aus. Dann wurden einfach auf dem Hof Tische aufgestellt. „Mit einem solchen Zuspruch hatten wir nicht gerechnet“, bekennt Dina Walter, 1. Vorsitzende des Helmershäuser Heimatvereins. Gemeinsam mit Romy Werner, 2. Vorsitzende, und Kathleen Görz lenkt sie die Geschicke des Cafés. Die Idee hatte Romy Werner im Winter 2025 – mit einem verletzten Bein war sie zuhause und „hatte Zeit zum Nachdenken“, wie Dina Walter lächelnd erzählt. Und die Idee für das Café als Gemeinschaftsprojekt passte gut zum Vorhaben, etwas für die Heimatgemeinde zu tun. Die Innendekorateurin kannte Kathleen Görz gut, deren Leidenschaft wiederum Kuchen und Torten sind. Im beruflichen Leben ist diese Erzieherin. Mit Dina Walter fanden beide gleich eine Fürsprecherin und „Mittäterin“.