Anlässlich des Tages des offenen Denkmals hatten neun Besucher, die am Ortsrundgang durch Helmers teilnahmen, auch die Möglichkeit, das Helmerser Gutshaus kennen zu lernen. Es wird gerade im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms von seinen Bewohnern Matthias und Martina Waitz restauriert. Die Westseite und die nördliche Giebelseite erstrahlen bereits im neuen Glanz, an den anderen zwei Seiten sind Zimmerleute und Maler noch bei der Arbeit.