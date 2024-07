Zwei Tieflader und ein großer Kran fuhren am Dienstagabend von Wernshausen Richtung Helmers und trieben dem ein oder anderen Einwohner die Schweißperlen auf die Stirn. Doch diesmal war alles rechtens, denn die Schwertransporter versuchten nicht – wie täglich Dutzende Brummis – durch die Baustelle zu fahren. Sie brachten ein Betonhaus in zwei Teilen, in dem die Druckerhöhungsanlage für die Helmerser Trinkwasserversorgung montiert wird. Der Kranfahrer setzte den 31 Tonnen schweren Korpus neben das ebenfalls neue Stromhäuschen am Bolzplatz und hob das 14 Tonnen schwere Dach passgenau darauf. Um den weiteren Innenausbau kümmern sich die Mitarbeiter der Barchfelder Firma Mohr-Bau, die nun im Inneren Fliesen verlegen. Laut einer Gewas-Sprecherin wird das Fernwasser von hier aus in einen Hochbehälter gepumpt. Damit sei die Wasserversorgung des Ortsteils künftig auch in den problematischen Sommermonaten abgesichert.