In sechs Wochen ist Schluss – die Kindergärten in Hellingen und Rieth stehen vor dem Aus. Wegen großer Personalprobleme können die Einrichtungen des Diakoniewerks der Superintendenturen Sonneberg und Hildburghausen/Eisfeld nur noch bis zum 31. März betrieben werden. Das teilt Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU) unserer Redaktion nach einer Elternversammlung in Hellingen am Montagabend mit. Grund für die anstehende Schließung ist, dass eine Betreuung gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht mehr aufrechterhalten werden kann.